NAGU KAKS TILKA VETT? ⟩ Segaduses televaataja sai alles päev pärast saadet aru, kes Saunaviha maski taga oli

Kui üldjuhul jagub «Maskis laulja» saate ajal teadmatust hetkeni, mil laval olnud staar oma maski eest võtab, siis mõne jaoks kestab müsteerium kauemgi. Elu24 lugeja jagas toimetusele koomilist lugu ja viitas, et segadust tekitas see, et tema silmis on kaks staari äravahetamiseni sarnased.