SUVEÕHTU LÕPPES KOHTUS ⟩ Lapseealise katsumise eest karistada saanud Pärnumaa mehe sõnul on tegu läbinähtava lavastusega

On 2020. aasta suveõhtu. Möödub ligi neli aastat, kui tol õhtul toimunu tõttu seisab 33-aastane Alar kohtu ees. «Ma ei ole seda kuritegu sooritanud... Hetkel on see kallutatud otsus ja läbinähtav lavastus minu suhtes,» eitab ta süüks pandavaid tegusid.