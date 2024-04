«Rumal olin, et püüdsin inimest aidata. Nüüd olen ise patuoinas,» ütleb skandaali sattunud Maie mehe vennapoeg Villu, kes koos Maie lapselapsega väidetavalt vanaproua säästud omastas. Ta lisab, et praeguseks on Maie tütretütar kulutanud vanaema majamüügist saadud 50 000 eurot kinnisvara sissemakseks ning peab võtma laenu, et see vanaemale tagasi maksta.