Ene Veiksaare lähedased: jääme teda alatiseks mäletama sooja ja südamliku ema ja vanaemana

«Teatame kurbusega, et ootamatu terviserikke tagajärjel on meie seast lahkunud Ene Veiksaar. Jääme teda alatiseks mäletama sooja ja südamliku, aga ka mõistva ja tähelepaneliku ema ning vanaemana,» kirjutavad lähedased Veiksaare Facebookis.

Pühapäeval teatas Ida-Tallinna keskhaigla kommunikatsiooni- ja turundusjuht Inge Suder ühismeedias, et meie seast on lahkunud ajakirjanik Ene Veiksaar. «Kirjutan need read siia, et austada ja meenutada head kolleegi ning mõttekaaslast Ene Veiksaart,» kirjutas Suder.