OLED NENDE SEAS? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinuid mõjutab täiskuu seekord kõige enam

Emotsionaalne energia kulmineerub ning millestki on vaja lasta lahti. See on justkui nahavahetuse täiskuu. Rahutu võib olla nii sees kui väljas, see tähendab, et ka ilm võib muutuda tormiseks. Ent selle mõju võib olla nagu puhastaval äikesetormil. Pärast on kõik hoopis selgem ning enesetunne parem, kui oli enne täiskuud.