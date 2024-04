POOL MILJONIT ⟩ «Tulnukas 2» on kolme nädalaga teeninud üüratu kassatulu

Tulnukas 2 – Valdis (Märt Avandi) saabub tagasi, küll maailma, mis on muutunud.

Rasmus Merivoo film «Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas» on kinolinadel jooksnud 1. aprillist. Kolme nädalaga on filmi käinud vaatamas pea 82 000 inimest ning kassatulu on teenitud üle poole miljoni euro.