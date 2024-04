MIDA NAD AVASTASID? ⟩ Ajaloolased pruulisid koos ekspertidega 16. sajandi õlut

On teada, et 16. sajandi iirlasd jõid õlut palju rohkem kui iirlased tänapäeval. Kuidas nad sajandeid tagasi õlut tegid ja milline oli nende õlu, oli seni müütide tasandil. Artikli autorid olid osa meeskonnast, kes püüdis leida vastuseid .

Varauusaegse Iirimaa ulatusliku toidu- ja joogiuuringu osana, mida rahastas Euroopa teadusnõukogu, taastas ja analüüsis meeskond õlut, mida pruuliti Dublini lossis viimati 1574. aastal. Ühendades käsitöö, mikrobioloogia, õlleteadmised, arheoloogia ja ajaloo, on see kõige põhjalikum interdistsiplinaarne uurimus ajaloolise õlle kohta, mis ajaloolaste sõnul eales tehtud. Siin on viis asja, mille meeskond avastas.