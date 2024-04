«MÕISTUS POLE ENDA TEHA!» ⟩ Bussi küljes rippunud järjekordne adrenaliinisõltlane pälvis tähelepanu ka sotsiaalmeedias

Eluga riskimine

«Sotsiaalmeedia vahendusel levivad trendid annavad sellisele tegevusele kahjuks hoogu juurde. Kui näiteks sel talvel seda probleemi ei olnud, siis nüüd kevadel ja ilusamate ilmade saabudes näib, et see taas aktiveerub. Peamiselt on nendeks rippujateks olnud uljad noored, kellel tõenäoliselt puudub mõistmine, et see tegevus on eluohtlik mitte ainult nendele endile, vaid ka teistele liiklejatele. Kui bussi taga rippuv isik peaks hoo pealt teele prantsatama, võib see meie tihedas linnaliikluses põhjustada ahelavarii, mille tulemused on ettearvamatud,» manitseb Falten ja lisab, et kutsuvad kõiki tähelepanelikke linnakodanikke ja sõidukijuhte säärastest juhtumitest nii politseile kui ka bussi- või trammijuhile teavitama.