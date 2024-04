TÜLIKAS TÜLI ⟩ Printsess Catherine'i vend on oma naabriga vaenujalal

Briti meedia vahendab, et printsess Catherine'i vend, 37-aastane James Middleton on oma 65-aastase naabri David Aldertoniga tülli läinud, vahendab The Independent. Tüli on kestnud juba mitu kuud.

Tüli tuum on härra Aldertoni väide, et Middleton rikub oma perega, kuhu kuulub printsessi venna naine ja nende väike laps, rahulikule külale omast atmosfääri. Nimelt on Alderton süüdistanud Middletoni, et tema maadelt kostub liialt müra ja tema maja on ülevalgustatud.