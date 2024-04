FOTOD ⟩ «Ma saan aru, et tal oli kõht tühi, aga...» Pärnu bussijuht jättis inimesed bussiga tee äärde ja lipsas poodi

«Ma saan aru, et bussijuhil oli kõht tühi... Aga niimoodi ikka ei jäeta bussi ülekäiguraja ette ristmikule mitmeks minutiks koos reisijatega,» kirjutab Geitrud postituses, mille juurde on lisatud ka video.

Videost on näha, kuidas Pärnu linnaliinibuss jääb seisma Oja ja Libika ristmikul asuva ülekäiguraja ees ning bussijuht suundub selle juures asuvasse Selveri poodi. Bussi akendest on näha, et seal sees on ka inimesi.