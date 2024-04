ELU25 ⟩ Rene Satsi: budistlikud tuuled Riigikogus ehk kuidas teha selfit Tiibeti presidendiga

Üheksandaks

Käsil on Tiibetiga seotud USA Kongressi seaduseelnõu, mille vastuvõtmisel on kindlasti suur rahvusvaheline mõju, aga kas Tiibet suudab päriselt kunagi Hiina varjust üle hüpata? Lähitulevikult me seda seda loota ei saa, ütleb mõistus. Kui kaugel on aga see helge tulevik, kui saabub valguse võit ja taganeb hämarik? Kunagi see hetk siiski peab saabuma, kui valitsused just Hiina narratiiviga liialt kaasa ei lähe ning tunnistavad Tiibeti õigust olla sõltumatu riik. Ka Eesti suutis varjust üle hüpata, kuigi see võis kaua aega päris lootusetu üritus näida. Täna ja hetkel on aga hoopis pakilisem küsimus see, kas tähistada kuidagi seda Hiina draakoni aastat või mitte.