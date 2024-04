JÄRELEHÜÜE ⟩ Annely Adermann: meil jäi jutt, et kui korraldame endiste «kolmekate» kokkutuleku, ootab ta kutset ja osaleb heameelega

«Teade Ene lahkumisest on ootamatu, ehmatav ja lihtsalt väga kurb,» sõnab TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Adermann . «Sügav kaastunne TV3 poolt Ene lähedastele ja eelkõige poegadele, keda mäletame aastaid tagasi Kolme majas ringi jooksmas – kui soojalt Ene neist alati rääkis ja pühendunult lastega toimetas!»

Adermann tõdeb, et professionaalse ajakirjanikuna oskas Ene olulist märgata ja seda haaravalt vaatajatele vahendada. «Ene võis tunduda habras, kuid loomult oli ta südikas, oskas enda eest seista ega peljanud värvikaid väljakutseid,» meenutab ta ja lisab, et seiklused ja seltskond Enele meeldisid ning nõnda lõi ta kaasa põnevates ettevõtmistes ja avas kolleegidele külalislahkelt ka oma kodu uksed.

«Märtsi alguses kutsusin Enet TV3 sünnipäeva erisaatesse kunagisi teleaegu meenutama, kuid kahjuks ta ei tulnud. Jäi jutt, et kui korraldame endiste «kolmekate» kokkutuleku, ootab ta kutset ja osaleb heameelega,» meenutab Adermann ja lisab, et paraku seda kutset enam saata ei saa. «Kui nüüd kolleegidega kohtume, meenutame Sind, Ene, teades, et teleajaloo kaadritesse jääd Sa ikka tegusa ja ettevõtlikuna, Sulle omane kelmikas muie suunurgas.»