23. aprillil täitub 105 aastat Asutava Kogu kokkukutsumisest Eesti Vabariigis. See kuupäev märgib meie parlamentaarse vaba riigi algust. See päev on kujunenud pidulikuks päevaks Riigikogus, kuhu rahvas on kutsutud tutvuma parlamendi töö ja ruumidega. Avatud on paljud tööruumid, mida tavaliselt tööpäeva käigus on külastajatele suletud – fraktsioonide ruumid, esimehe ja aseesimeeste tööruumid. Ronida saab ka Pika Hermanni torni, meisterdada töötubades ja Valges saalis toimub ka pidulik Hea Tuju kontsert.