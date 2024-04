Peagi juubelit tähistav Anu Välba lapse kasvatamisest: ma ei ole ideaalne ema ja ma ei pürgi sinnapoole

«See on sünnipäev nagu iga teinegi ja ma tean, et kui inimesed sellesse ikka jõuavad, siis nad räägivad, et ei tunne ennast 50-aastasena ja 20-aastased vaatavad, et issand jumal, kas inimesed üldse nii vanaks elavad, ja täpselt nii ongi. Kui ise sinna vanusesse jõuad, siis tundub, et see on lihtsalt number,» tõdeb Välba juubeli eel «Ringvaates».