Ees on taas täiskuunädal, seekord tuleb täiskuu Skorpionis pingenurgas Pluutoga , mis tõotab tulla emotsionaalselt plahvatuslik ja transformatiivne. Sellele järgneb Marsi kohtumine Neptuuniga Kalades , mis justkui lahustab senise tegevussuuna, et joondaksime oma tegevuse paremini oma hinge tegelike soovidega.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.