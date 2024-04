SUUR GALERII ⟩ Õhtu täis sära, glamuuri ja üllatusi! Vaata, mis toimus Kuldmuna galaõhtul

«Uskumatult tore on, et Kuldmuna püstitas teist aastat järjest esitatud tööde rekordi,» rõõmustas Turundajate Liidu tegevjuht Kadi Aguraijuja. «Eriilmelisi esitajaid olid palju ning kõik nad said kokku mõnusal Kuldmuna peol, mis peeti esimest korda kaubanduskeskuses. Nii nagu tegime ajalugu tööde arvuga, tegime seda ka asukohaga. Aitäh kõigile osalejatele, järgmine aasta jälle.»