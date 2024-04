Soome president jättis hüvasti oma lemmikuga

«Kurb nädal meie pere jaoks. Meie kallis Nala suri. Tal leiti kaugelearenenud ajukasvaja ja midagi ei saanud enam teha. Selleks ei saa kunagi valmis olla, kõik juhtus nii kiiresti,» ütleb Stubb. «Aitäh, Nala, et tõid kaheksa aastat meie ellu valgust. Jääd meile alatiseks meelde, sõbrake,» lisab ta ning jagab armsat fotot oma kassist.

Stubb on öelnud, et Nala oli loomult tõeline kodukass, samas kui tema sõber Milo on suur ringi seikleja.