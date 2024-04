FOTO ⟩ «Ruttasin koju!» Narva-Jõesuus märkas naine hommikusel jalutuskäigul värskeid karujälgi

Olga ütleb Elu24-le, et jäljed olid värsked. «Arvatavasti käis karu varahommikul. Mina jalutasin parasjagu koeraga, kui jälgi märkasin. Mul on jahikoer beagle, kes läheb hulluks, kui tunneb looma lõhna. Ruttasin koju,» räägib ta lisades, et tegemist on kohaga, kus paljud jalutavad koertega. «Noored Kotkad korraldavad laagreid selles piirkonnas. Elumajadeni on umbes 500 meetrit,» räägib ta.