«Tol päeval oli eesmärk õli minna ostma ja hakkasin vaatama, kas on õlidele pakkumist? Ei olnud. Piiksutasin, sest mõtlesin, et 9,90 eurot ei ole nii tappev hind, kuid siis tuli mingi teine hind ja siis vaatasin, et mis värk on, ja tegin seda mitu korda. Teise õli võtsin ka ette ja taas teine hind,» räägib Kati, kes oli hämmingus Kurna Selveris avastatud hinnaerinevuse üle.