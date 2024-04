Klient kaupluse töötajast: ta haaras mu telefoni ning virutas jõuga vastu maad

Toomas läks reede lõunaajal Tallinnas asuvasse Sikupilli Prismasse, et endale kiiresti lõunasöök osta. Iseteeninduskassas kauba eest tasudes tekkis olukord, kus kassa ei lugenud triipkoodi ning mees kutsus Prisma töötaja appi. Kui Toomas aga osutas sellele, et appi tulnud noormees kogemata vale koodi sisse skännis, sai noormees pahaseks.

«Õuduste aeg Sikupilli Prismas! Kui toote koodi iseteeninduskassa ei loe, siis töötaja appi kutsumine on igati loomulik käik. Oleks aga teadnud, et see päädib telefoni hävinemise ning politsei kaasamisega, siis oleks jätnud Prismasse minemata või oleks vaikselt silmad maas jätnud toote ostmata,» kirjutab Toomas oma Facebookis.