«Tähtede täht» stuudioekspert Annely Peebo lendas telesaate jaoks Austriast Eestisse: mul on siiralt hea meel, et ma tulin

«Jõudsin täna hommikul. Kanal 2 saatis ühe väga ilusa kirja, nad olid tõsiselt huvitatud minu siiatulekust. Nii ilusa küsimise peale ei tohi ei öelda ja mul on siiralt hea meel, et ma tulin, see emotsioon oli hiilgav. Näha inimesi, kes on ära teinud väga suure töö, see oli põnev,» kommenteerib ooperilaulja. «Hüpata külma vette, nagu tänased artistid hüppasid, ja sealt välja ujuda, on täitsa tõsine challenge (väljakutse – toim).»