ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: käes on õige hetk Moskva vaim õigeusu kirikust välja suitsetada

Putini kiriku tegevus tuleb lõpetada

Lisaks veel: "Moskva Patriarhaadi üleskutsed kätkevad endas ohtu Eesti julgeolekule ja püsivusele, seejuures otsest ohtu avalikule ja põhiseaduslikule korrale Eestis. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja üldtunnustatud põhimõtetele on sõjale või muul viisil relvajõu kasutamisele üleskutsumine kuritegu, kui sellega eiratakse rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtteid."

Kõike eeltoodud arvestades on tagumine aeg Putini kiriku tegevus Eestis lõpetada.

Moskva Patriarhaadi vastu on võtnud sõna ka Euroopa nõukogu parlamentaarne assamblee. Assamblee kritiseeris ka patriarh Kirilli ja nimetas Vene õigeusu kirikut „Vladimir Putini režiimi ideoloogiliseks haruks, mis on osaline sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes, mida pannakse toime Vene Föderatsiooni ja „Vene maailma“ ideoloogia nimel. Resolutsioonis öeldakse, et Vene õigeusu kiriku Moskva patriarhaat ja Kirill kaitsevad „Vene maailma“ ideoloogiat, nimetavad sõda Ukraina vastu „kõigi venelaste pühaks sõjaks“ ja kutsuvad õigeusklikke end Venemaa eest ohverdama.