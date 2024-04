German on tegelikult sama aariat ka varem esitanud, aastaid tagasi Lõuna-Koreas, 2018. aastal. «Viimane kord, kui ma olin verine, oli 2018.»

«Mõned mälestused tulid, kui ma olin seal, see ooperiarmastus ja kõik see...nii palju häid emotsioone tuli kaasa praegu. Aga Eestis seda esitada on väga väärtuslik, olen Eestis väga kasvanud,» räägib German esinemise emotsioonidest. «Esitada seda Eestis oli mulle täiesti eriline. Hea on laulda seda Eesti rahvale.»