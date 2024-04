VIDEOINTERVJUU ⟩ «Tähtede täht» ooperivoorus triumfeerinud Carlos: olen väga tänulik enda naabritele, kes...

Saates esitas Carlos Herzogi aaria «La donna e’ mobile» Giuseppe Verdi ooperist «Rigoletto». Muusiku sõnul tulid loovalikuga appi tema vanemad. «Mõtlesin, et ooperisaade, mida ma seal küll laulan? Küsin tihti oma vanematelt nõu, sest neil on väga hea maitse. Ja mu emps ütles, et ma laulaksin seda. Mõtlesin, et davai ja nii see loovalik tuligi.»