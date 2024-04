GALERII ⟩ Tai Boh avas taas uksed, reede õhtu aga rahvahorde kohale ei toonud

«Eesti kokteili- ja toidukultuuri ühed legendaarsemad kohad Manna La Roosa ja Tai Boh on endale leidnud uued kodud!» teatas restoraniärimees Sten-Erik Jantson möödunud aasta lõpus ühismeedias ja lisas, et mõlemad restoranid vanas asukohas on avatud kuni 14. jaanuarini.