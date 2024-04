KLIPP ⟩ Esmaspäeval «Kuuuurijas»: lähedased võtsid 86-aastaselt naiselt majamüügist saadud raha, nüüd elab eakas naine üürikorteris ja suudab vaevu toime tulla

Nõukogude ajal tegutses Maie kolhoosi raamatupidajana ja vanaproua sõnul on ta peaaegu kogu oma elu elanud Võnnu lähedal Läänistes, kus tal oli mitu hektarit maad. Vananedes tundis naine, et tal pole enam jaksu oma maade ja majade eest hoolitseda ning otsustas sealse kodu maha müüa, et leida endale väike korter Tartu linnas. «Ma ei jõua seal niita muruniidukiga, mul on tohutu maa-ala – õu oli suur ja aiamaa,» räägib naine.

Ühel hetkel ilmus välja Maie surnud mehe vennapoeg Villu, kes olevat vanaprouale ise välja pakkunud, et ta võib olla maja müügiga abiks. Maiele see mõte väga meeldis, sest tema ei teadnud, kust võiks leida maakleri või kuidas müügiprotsess täpsemalt käib. Läänistes asuva maja müüs proua maha 68 000 euro eest möödunud aasta augustis.

Notaris lepiti kokku, et kogu müügiga saadud summa läheb Villu kontole ja Maie oli sellega nõus, sest arvas, et Villu aitab teda hiljem ka korteri ostuga. Seda enam, et Maie sõnul oli Villu talle rääkinud, et tänapäeval tegutseb palju pettureid, kes on võimelised tema konto tühjaks tegema.