KETSIGA ROOLIS ⟩ Tuntud sisulooja näitas sõidu ajal uusi tosse ja ajas sellega fännidel harja punaseks

«Ma ostsin endale No Name tossud 100 euro eest,» rääkis Kendra valgusfoori taga seistes. Äkitselt läks tuli roheliseks, kuid sisulooja ei lasknud end sellest segada. «Ma ei tea, kas see on seda väärt, aga jah...» sõnas ta, keeras ühe käega rooli ja hoidis samal ajal teises käes tossu.