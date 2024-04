TASUB TEADA ⟩ Avasta «peidetud toad» enda sees: just need vajavad su tähelepanu

Kui sinu sünnikaardis jääb mõni sodiaagimärk tervenisti ühe maja sisse nii, et sellest ei alga ühtegi uut maja (ehk siis astroloogise maja sees on see märk pressitud kahe tähemärgi vahele), on tegemist sulusmärgiga. Selle tähemärgiga seotud omadused ning maja, milles see sinu kaardis asub, omandavad siis erilise tähtsuse.