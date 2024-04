«Rattasõit on minu jaoks nagu hea Mehhiko pada.» Sander Rebasest sai pärast võitlust borrelioosiga jalgrattahull

Sander Rebane rääkis saates, et kihk hakata jalgrattaga sõitma sai alguse pärast seda, kui ta oli taastumas borrelioosist ja puukentsenfaliidist. Need haigused mõjusid mehele aga nii rängalt, et ta hakkas enda sõnul juba elust lahkuma.J

«Olin haiglas üksteist päeva. Pärast haigusest taastumist oli mul kange isu jalgrattaga sõitma minna. Tundsin, et mu keha tahtis seda saada. Hakkasingi sõitma, kuigi arstid ütlesid mulle, et ära sõida nii palju ja nüüd on see kasvanud nii suureks, et ma ei suuda päevagi ilma rattata olla, aga ma olen sel teekonnal alles nii algaja kui veel olla saab," ütles näitleja Sander Rebane.