KAS TEADSID? ⟩ Maailmas on tuvastatud ligi 100 inimest, kes mäletavad kogu oma elu täpsete detailideni

Ajakirjas räägivad teadlased, et eriline võime kõike mäletada ilmneb tavaliselt lapsepõlve lõpus, kuid mõned inimesed on seda märganud juba viiaaastaselt. Üldjuhul ei mäletata varajast lapsepõlve, kuid selle viimase poole sündmused on kuupäevalise täpsusega meeles.