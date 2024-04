FOTO ⟩ Kanakull pidas Tallinna vanalinnas jahti

Neljapäeval enne lõunat, lisati Redditisse foto sellest, kuidas kanakull vanalinnas jahti pidades püüdis tuvi oma haardesse. «Tunnistajana pean kahjuks teatama, et edu ei olnud lõplik ja tuvi lendas oma teed,» lisas postituse juurde pildi autor.

Kommentaatorite seast leidus neid, kes arvasid, et ega see kull väga jahti pidanudki. «Tuvid on linnas hea eluga ära harjunud, et ei oska ohtu tajuda.» Üks kommentaator küsis ka väikese sarkasmiga, kas pildi teinud isik politseid jõhkrast läbipeksmisest ka teatas.