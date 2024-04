ARMAS VIDEO ⟩ Lauljatar Helen Adamsoni tütar sai kahekuuseks: tundub nagu aasta oleks möödas

«Üks silmapilgutus ja mu vastsündinu ei olegi enam nii vastsündinu,» kirjutab tütre sünnipäeva tähistanud Helen Adamson ühismeediasse tehtud postituses.

«Kui teised vanemad ütlesid, et aeg lastega hakkab teisiti liikuma, siis ma küll uskusin neid, aga selle kogemine on midagi muud. Nii palju on juhtunud, tundub nagu justkui aasta oleks möödas ja samas tundub nagu alles paar nädalat tagasi saime haiglast koju,» nendib ta.

Lauljatar tõdeb postituses, et lapse vajadused ja areng, eriti esimesel eluaastal on uskumatult kiire ning see eeldab pidevat ümber häälestumist. «Kohe, kui hakkad millegiga harjuma, toimub juba muutus, on lapse arenguhüpe ja ta juba tajub maailma taas teisiti, vajab varasemast erinevat tähelepanu jne. Nii nagu laps kogeb pidevaid muutusi, on oluline ka vanemal selle arenguga sammu pidada.»

Lapse sünnist teatas lauljatar ühismeedia vahendusel 26. veebruaril.

«Meie uus elu algas nüüd!» kirjutas Adamson toona Instagramis postitatud foto juurde.

«Palju imelisi emotsioone ja tõesti saan öelda, et kõik on selline nagu ma unistasin ja samas mitte üldse selline nagu ma unistasin, kirjeldamatud ja uued tunded, mida kogen,» sõnas lauljatar toona toimetusele ja lisas: «Lapsel on juba nimi, aga hetkel ma veel seda ei avalda.»