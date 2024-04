Astroloogilises plaanis on näha, et linnapeaks valimise ajal oli Jevgeni Ossinovski kosmiliselt väga toetatud. Tema Päike Kalades oli saamas harmoonilist trigooni võimsalt Jupiteri-Uraani ühenduselt . See näitab, et tal oli väga palju õnne.

Tema sünnikaardis on Merkuur retrograadne ning ta sai ka uuele positsioonile just retrograadse Merkuuri ajal ehk ta tundis end sel ajal nagu kala vees, samas kui paljud teised olid segaduses. See näitab, et tal on võime selliseid perioode enda kasuks pöörata.