«Minule ta tuli rusikatega kallale, ma ütlesin, et davai löö, üks kord ja siis oled kinnimajas ka. Siis tõmbas tagasi,» kirjeldab Tallinna sotsiaalmaja elanik sealselt elu. Kristiine linnaosa valitsus kinnitab, et on tülikast elanikust teadlikud. «Linnavaraamet ja linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond tegelevad aktiivselt sellega, et leida lahendus tema personaalsele küsimusele.»