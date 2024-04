«Kuuuurija» saates olnud ja hiljem saatejuhi Katrin Lustiga kohut käinud ärimees Iraj Zand on nüüd kohtusse andnud hoopis vandeadvokaadid Karmen Turki ja Maarja Pildi. «Tunnen, et see on selline vaigistamisprotsess, et kui järgmine kord härra Zand annab kuskil intervjuu, räägib minust, siis mis võimalused on mul enda eest seista? Kui midagi ütlen, kaebab ta mind kohtusse, kui minu advokaadid midagi ütlevad, kaebab ta advokaadid kohtusse,» nentis tunnistajapinki istunud Lust mõned minutid enne kohtuistungi algust.