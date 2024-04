KUULA ⟩ Värske looga välja tulnud Marju Länik: üks inimene kirjutas, et ta märkas tööl, et ta kõnnibki selle laulu rütmis

Eesti Muusikaauhindadel 2024 auhinna Panus Eesti muusikasse pälvinud Marju Länikul tuli välja värske pala «Palju head on alles ees».

Lugu on loodud koostöös lauljatar Renate Salustega. Länik räägib, et Renate pöördus tema poole paar aastat tagasi ning soovis just teda oma laulu esitajaks. «Nii avaldasingi aasta tagasi esimese Renatega koostöös valminud laulu «Olen teel». Nüüd on see meeldiv koostöö saanud toreda järje,» ütleb muusik.

Marju Läniku uus laul «Palju head on alles ees» räägib sellest, kuidas meie elus on kaks väga olulist poolt - see, mis on juba möödunud ja on meie mälestustes ning see, mis on alles ees. «Palju head on alles ees! Alati peab sellesse uskuma!» ütleb alati positiivne Marju. «Tantsida ja kaasa laulda saab ka kindlasti nii palju kui süda lustib!»

Marju sõnab, et ehkki laul on väljas olnud alles mõne päeva, on raadiojaamad seda väga rõõmsakstegevalt palju jõudnud juba mängida ja tagasiside on olnud tõesti väga positiivne.

«See on tõesti olnud tõeliselt rõõmsakstegev, et inimestele see laul meeldib, see kuidagi tõstab kuulaja üles! Üks inimene kirjutas, et ta märkas tööl, et ta kõnnibki selle laulu rütmis, ta kuulas seda laulu ja siis märkas, et ta kõnnibki selle laulu rütmis. On öeldud ka, et refrään on väga catchy (ingl meeldejääv). Igatpidi hinnatakse seda positiivsust ja rõõmu, mis selles laulus on, mul on tõesti hea meel, et see kõik õnnestus!»