OLED NENDE SEAS? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimesed võivad kohata nüüd kedagi erilist

Veenus on jõudnud ühendusse Kuu Põhjasõlmega 15° Jääras, mis tähendab, et kõik, mis seotud armastuse, väärtuste ja naudingutega, on võtnud nüüd fookuse tulevikku. Elu püüab meile näidata, mis suunas on meie jaoks kõige õigem nendes küsimustes edasi liikuda. Õigem selles mõttes, et mis toob meile enim kasvu ja positiivseid arenguid.