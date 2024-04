Eneke Roots sai mõned aastad tagasi tuntuks sellega, et meisterdas endale kodus Tartu Ülikooli õigusteaduse diplomi ja sai seekaudu juristide liidu liikmeks. «Kuuuurija» saates kinnitasid nii Eesti Juristide Liit kui ka Tartu Ülikool, et Roots ei ole kunagi juuraharidust omandanud.

Alates sellest saatest on «Kuuuurija» saatejuht ja Elu24 peatoimetaja Katrin Lust pidanud elama naise terrori all. Oma TikToki kanalil laimab ta saatejuhti pidevalt ning on saatnud talle ähvardussõnumeid. «Ma löön su hambad kurku,» on üks ilmekas näide Rootsi käitumisest.