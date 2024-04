Kevadisel varahommikul kahe võhivõõra vahel puhkenud kaklus põhjustas raske tervisekahjustuse

Sigmar jalutas kella poole nelja ajal hommikul parasjagu Tartu kesklinnas Kaubamaja läheduses koos oma tüdruksõbraga ning otsis taksot. Samal ajal jalutas samas kohas ka kannatanu Ergo. Kuigi mehed teineteist ei tundnud, tekkis nende vahel konflikt. Kumbki osapool ei mäleta sündmusi päris selgelt. «Sellest on palju aega möödas,» ütleb Sigmar Elu24-le. Ta räägib, et nad tulid parasjagu kontserdilt ja olid tarvitanud ka veidi alkoholi. «5miinuse ja nublu kontserdi järel juhtus see konflikt,» ütleb ta.