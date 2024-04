ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: peast soojenevad kliimaprotestijad

Kas lõhkudes saab ehitada?

Oma tegevust kaitsevad aktivistidest tüübid jutustusega, et "soovivad kliimaprobleemidele tähelepanu pöörata". See kamp on sama loll, jabur ning ohtlik kui kildkond, kes eitab kliimasoojenemist täielikult, põhjendades end, et on kevadel põõsa alt lund leidnud.