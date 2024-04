«Võiksid väikelaste päevarütmiga rohkem arvestada!» Lolala muusikamaa kollektiivil tuli korraldajatele selgitustööd teha

Mõni aeg tagasi tegi Lolala muusikamaa sotsiaalmeedias küsitluse lastevanematele, et uurida, kas nende jaoks on oluline, mis kell algab lastele mõeldud üritus. Seda seetõttu, et neil tekkis vastuseis mõne ürituse korraldajaga, kes tahtsid üritused teha laste uneajal. «Oleme nii (keskpäeval) alati teinud ja inimesi on alati palju,» olla korraldajad vastanud.