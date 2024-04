Clark, kes valiti Indiana Feveri meeskonda, tõdes, et eriliseks tegi päeva see, et ta sai jagada seda oma perekonnaga. «Kui ma korvpalli mängin, siis muidugi ei ole ma platsil oma perekonnaga. Seega oli eriline hetk, mida nendega jagada, inimestega, kes on alati mulle pöialt hoidnud ja uskunud minusse rohkem, kui keegi teine,» ütles Clark.