Ta väidab, et õpilane sõimab valimatute sõnadega õpetajaid ja loobib nende pihta igasuguseid esemeid. «Kaasõpilased on saanud kannatada füüsilist vägivalda,» selgitab ta ja lisab, et üks õpilane on sel aastal ka koolist lahkunud ja asunud õppima naaberkooli. «Kui teda korrale kutsuda, lahkub koolimajast.»