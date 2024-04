ELU25 ⟩ Igor Gräzin: Milleks seltsimees Stalinile Eesti?

See ehk ei olegi nii fantastiline, kui arvestada sellega, et Saksamaa sõjavägi sõdis näoga Prantsusmaa poole ja Punaarmee löögijõud oleksid asunud tema vahetus tagalas. Kusjuures kolmandik Wehrmacht’is oleks istunud „katlas“ kusagil Preisimaal.

Kotisolev laevastik

Kogu see Suvorovi raamat on punkt-punktiline tõestus sellele, et just nii kõik läinukski, kui Hitler poleks viimasel hetkel asunud Euroopat päästma. (Polnuks Hitlerit, vallutanuks Stalin mitte pool, vaid terve Euroopa ja punane võidulipp oleks saanud lehvima mitte Berliinis, vaid Lissabonis.) Eelkirjeldatud strateegilisel plaanil oli aga üks viga, mis võinuks suurejoonelise idee nurjata: Balti mere laevastik, seega kogu põhjapoolne strateegiline tulejõud istus Leningradi all Kroonlinnas „kotis“ ning tal puudusid mistahes varustusbaasid ja tugipunktid Läänemere kallastel. Laevastik ja tulejõud (ka maaväed) olid olemas, aga Euroopasse neid rünnakule saata ei saanud. Kusjuures isegi rahulepinguga seotud Soome oli Talvesõjas näidanud, et tegemist ei ole riigiga, kelle armeed tahtnuks Stalin jätta ainsana kindlustama Balti laevastiku liikumist.