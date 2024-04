KLÕPSUD ⟩ «Ma ainult pillisin...» Saatejuht Keili Sükijainen üllatas sünnipäeva puhul oma väikest õde erakordsel moel

Nimelt tähistas saatejuhi õde Merily 25. sünnipäeva. «Meil oli õele üks «väike» üllatus ka ehk tema kõige lemmikum...» kirjutab Keili Instagrami lugudesse postitatud video juurde, kust on näha, et järgmisel hetkel astub tuppa lauljatar Eda-Ines Etti. «Näost näha, et suutsime üllatada,» tõdes suurem õde.