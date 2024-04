«KUUUURIJA» ⟩ Türi põhikooli direktori kiusu alla langenud õpetaja Tõnis Ohu: see jutt lõi ka mind pahviks

«Õpetaja üks eetika normidest on see, et sa ei tee inimestel vahet,» räägib Türi põhikooli endine õpetaja Tõnis Ohu «Kuuuurija» saates, kuidas ta direktori kiusu tõttu ametist vabastati ja perverdiks tembeldati. «Mina koolijuhina pidin tagama lastele turvalise kooli keskkonna ja reageerima ahistamissüüdistustele,» kommenteerib kooli endine direktor Janika Gedvil, kes usalduse kaotuse tõttu ametist kõrvaldati.