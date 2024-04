KLÕPS ⟩ «Oo, nii kaunis!» Seenehuviline avastas metsast omanäolise leiu

Tegu on maa-kollaliudiku ehk maapunnikuga (Byssonectria terrestris).

Kõnealuse foto all kiidetavkse: «Ilus pilt!»; «Küll on ilus seen!»; «Oo, nii kaunis».

«Kas see on söödav seen?» uurib aga näiteks üks.

Mükoloog Kadri Pärtel sõnab, et tegemist on saprotroofse ehk kõdust toituva seenega. «See kasvab lämmastikurikkal kohal, näiteks metsakõdul, kuhu on põder urineerinud või ka põdrapabulatel. Seetõttu leiame seda seent kasvamas loomaradadel.»