Texase osariigis Houstoni linnas elaval ameeriklannal Lakesha Woods Williamsil on kaks last, kaheksa-aastane ja kuueaastane, vahendab New York Post. Nüüd süüdistatakse 29-aastast naist laste ohustamises, kuna Lakesha jättis oma lapsed pea nädalaks üksinda koju.