KORDUVALT KUTSUTUD ⟩ Kuninga maski langetanud Helle-Moonika Helme avaldas, miks ta alles nüüd maskisaatesse julges minna

Riigikogu saadik Helle-Moonika Helme tõdes, et saatesse on teda kutsutud korduvalt, kuid seni ei olnud ta julgenud pakkumist vastu võtta. «Siin on ikkagi tehnilised võtted ja kõik on täiesti teistsugune,» arutles ooperilaulu õppinud poliitik maskisaadet oma seniste kogemustega võrreldes.