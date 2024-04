Kui Kanada artist Grimes astus laupäeval tuhandete ees Coachella muusikafestivalil lavale, ei osanud ta oodatagi, et kogu tema DJ-kava läheb vett vedama. Kindlasti ei lohutanud tol hetkel Grimesi ka tõsiasi, et tema esinemist vahendati miljonitele ka veebi vahendusel. «See on osaliselt minu süü, aga see ei ole täielikult minu süü,» selgitas Grimes miljonitele keset oma etteastet.